Instagram, Mourinho ai tifosi: "Grazie per questo stadio bellissimo" (FOTO)

José Mourinho scherza e ringrazia i tifosi su Instagram dopo la vittoria contro l’Empoli. Con uno scatto di uno striscione in suo onore presente oggi all'Olimpico ("...Mourinhani!", firmato da "Nel nome di Roma") e con un'altra foto dello Special One con un'espressione seria, il tecnico giallorosso si rivolge ai romanisti: "Questa non è la faccia dopo la vittoria, era prima del match! Grazie mille ragazzi per questo stadio bellissimo".