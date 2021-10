Il campione di MMA, Conor McGregor, si trova a Roma. Nella sua permanenza nella Capitale, l'irlandese ha incontrato José Mourinho, tecnico dei giallorossi. I due hanno cenato insieme e l'atleta ha voluto omaggiare l'allenatore su Instagram, infatti ha pubblicato nelle storie una foto in cui posa con lo Special One, aggiungendo la scritta: "Rispetto per questo uomo. Una leggenda". Come regalo Mourinho ha portato una maglietta della Roma.