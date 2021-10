Instagram, Ibanez: "Contento di festeggiare la mia 50° presenza in Serie A con questi tre punti e con il mio quarto gol giallorosso!" (FOTO)

Partita speciale quella di ieri sera per Roger Ibanez. Oltre ad aver realizzato la rete del momentaneo pareggio, che ha poi dato il via alla rimonta firmata Pellegrini, il difensore ha collezionato la sua 50° presenza in campionato. Il brasiliano ha voluto festeggiare su Instagram: "Sono contento di festeggiare la mia cinquantesima presenza in Serie A con questi tre punti e con il mio quarto gol giallorosso!"