Instagram, festa dopo Cagliari-Roma per il compleanno di El Shaarawy: "Festeggiare il compleanno nel migliore dei modi, +3" (FOTO)

La Roma trionfa in rimonta in casa del Cagliari, ribaltando il gol di Pavoletti grazie a un colpo di testa di Ibanez e la splendida punizione di Pellegrini. A far festa a fine partita è soprattutto Stephan El Shaarawy. Oggi l'attaccante della Roma compie 29 anni e ha deciso di festeggiare con i propri compagni dopo la vittoria di stasera. A fine partita foto di gruppo con la squadra con una torta in bella vista e scatto condiviso su Instagram: "Festeggiare il compleanno nel migliore dei modi, +3".