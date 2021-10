Instagram, Cristante esulta per la vittoria dell'Italia: "Orgoglio, mentalità e passione" (FOTO)

L'Italia di Mancini torna subito alla vittoria e mette alle spalle la sconfitta contro la Spagna nella semifinale della Nations League. Gli azzurri sono infatti scesi in campo nel pomeriggio di ieri per la finale del terzo e quarto posto della competizione Fifa contro il Belgio, riuscendo a trionfare per 2-1. Per festeggiare la vittoria Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha postato una fotografia con la maglia dell'Italia accompagnata dalla frase: "Orgoglio, mentalità e passione".