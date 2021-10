Rientrato tra i titolari nella sfida di ieri e rimasto in campo per tutti i 90 minuti, Riccardo Calafiori ha commentato su Instagram il ritorno alla vittoria della Roma: "Bravi ragazzi. Daje Roma!", il post social del terzino sinistro giallorosso. Con il successo sullo Zorya per 3-0, la Roma si è staccata al primo posto da sola dal Bodo Glimt, fermato sullo 0-0 dal CSKA Sofia.