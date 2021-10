Instagram, Bruno Conti e il pensiero per Giorgio Rossi: "Grazie per l'amore che hai dato alla Roma" (FOTO)

Nel giorno in cui Giorgio Rossi, storico massaggiatore della Roma, avrebbe compiuto 91 anni, non si fa attendere molto il pensiero di Bruno Conti. Marazico ha voluto ricordare quello che a tutti gli effetti era diventata una vera e propria bandiera dei colori giallorossi con un pensiero su Instagram: "Caro Giorgio tanti auguri di buon compleanno, ma soprattutto grazie per l’amore che hai dato alla AS ROMA. Tutti i calciatori passati nella Roma li hai cresciuti con la tua umiltà e grande professionalità così come hai cresciuto i miei figli. Ti ho sempre amato".