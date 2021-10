Instagram, Borja Mayoral si allena anche a casa (VIDEO)

L'allenamento di Borja Mayoral non finisce a Trigoria. Infatti l'attaccante giallorosso, finito in fondo alle gerarchie di Mourinho, ha postato vari video nelle storie di Instagram in cui svolge esercizi fisici differenti all'interno della sua casa. Lo spagnolo, complice anche l'infortunio di Abraham, dovrà farsi trovare pronto nel caso in cui il tecnico portoghese deciderà di buttarlo nella mischia, anche già nel match di domenica contro la Juventus.