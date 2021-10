Instagram, Afena-Gyan ringrazia Mourinho per l'esordio: "Farò in modo di renderti orgoglioso" (FOTO)

Felix Afena-Gyan, giocatore della Roma Primavera di Alberto De Rossi, ha fatto il suo esordio questa sera in prima squadra contro il Cagliari di Mazzarri, nella vittoria che i giallorossi conquistano per 2-1. Per festeggiarlo Mourinho ha postato su Instagram una fotografia in cui parla del suo esordio e il giovane ha condiviso nuovamente lo scatto accompagnandolo con la frase: "Eternamente grato. Farò in modo di renderti orgoglioso".