Passata la notte, ma non l'amarezza per il ko con la Juve. I giocatori della Roma tornano sui social per commentare il match di ieri sera, che ha visto i giallorossi sconfitti per 1-0. Il primo a manifestare la sua delusione è Tammy Abraham, ieri in campo 90' nonostante l'infortunio accusato a inizio settimana con la nazionale inglese.

"E' dura da accettare - scrive il centravanti inglese su Instagram -. Impariamo da questa sconfitta e ripartiamo"