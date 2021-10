Instagram, Abraham si gode la giornata di riposo al laghetto dell'Eur: "Passeggiate pomeridiane" (FOTO)

La Roma si gode un giorno di riposo concesso da José Mourinho dopo la vittoria in rimonta arrivata ieri sera in casa del Cagliari per 2-1. I giocatori torneranno a Trigoria domani per preparare la partita contro il Milan e oggi hanno approfittato per riposare e ricaricarsi in vista dei prossimi impegni. Tra questi c'è anche Tammy Abraham, che ha postato una sua fotografia mentre si trova al laghetto dell'Eur accompagnata dalla frase: "Passeggiate pomeridiane a Roma".