FOTO - Instagram, Villar in tribuna all'Olimpico per seguire i compagni: "Vamos"

La Roma scende in campo contro il Milan all'Olimpico e Mourinho continua a lasciare fuori dalla lista dei giocatori convocati quelli che lo hanno deluso durante la trasferta in Norvegia. Tra questi c'è anche Gonzalo Villar, che però ha scelto di seguire i propri compagni allo stadio e fare il tifo per loro. Lo Spagnolo ha infatti caricato una foto sul proprio profilo di Instagram accompagnata dalla frase "Vamos" e due cuori giallorossi.