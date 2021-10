FOTO e VIDEO - Matri scherza con De Rossi e Vieri: "Panchina pesante". Poi prende in giro l'ex capitano della Roma in treno

Alle prese con gli esami finali del corso per allenatori UEFA B/A a Coverciano, per Daniele De Rossi &Co c'è spazio anche per i sorrisi e il divertimento. E su Instagram Alessandro Matri scherza con l'ex capitano della Roma e Christian Vieri: "Panchina pesante", scrive l'ex attaccante condividendo una foto dei due. Poi prende in giro De Rossi mentre dorme in treno, accompagnando il video con la canzone "Il leone si è addormentato".