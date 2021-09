VIDEO - Roma-CSKA Sofia: Pellegrini regala la maglia a un piccolo tifoso che impazzisce di gioia

Il grande protagonista della serata di ieri sera, autore di una doppietta, è stato Lorenzo Pellegrini che ha concluso la sfida contro il CSKA Sofia rendendo difficilmente dimenticabile la notte di un piccolo tifoso. A fine gara, infatti, il capitano della Roma si è diretto verso la parte bassa della Tribuna Monte Mario per lanciare la sua maglia al piccolo, facendolo impazzire di gioia. Il video è stato postato da Gennaro Capasso, parrucchiere noto per curare il look di diversi calciatori.

