VIDEO - Mkhitaryan fa impazzire di gioia i baby tifosi ucraini. E qualcuno grida: "I love you!"

Giornata di festa per la Roma e i suoi tifosi grazie alla vittoria per 0-3 sullo Zorya, ma anche per qualche giovane tifoso ucraino. All'uscita dallo stadio Henrikh Mkhitaryan ha concesso qualche minuto ai tifosi presenti, tutti giovanissimi, per firmare autografi e scattare qualche selfie. Pazzi di gioia i bambini, carichi a molla per la presenza del trequartista armeno, come testimoniato da un video pubblicato sul profilo Twitter del club giallorosso. E qualcuno grida: "I love you!"