VIDEO - 1000 panchine per Mourinho e la Roma: "Momenti indimenticabili, ne arriveranno altri"

Con Roma-Sassuolo, 3a giornata di Serie A, José Mourinho raggiunge il traguardo delle 1000 panchine in carriera. E arrivano anche i complimenti della Roma con un video su Twitter: "Innumerevoli momenti indimenticabili... e ne arriveranno molti altri! Congratulazioni per 1000 partite in carriera, José Mourinho!", il messaggio del club giallorosso.

Countless unforgettable moments... ?

?... and here's to many more to come! Congratulations on 1000 games in management, Jose Mourinho! ?❤️ #ASRoma pic.twitter.com/QRgFfKdsQj — AS Roma English (@ASRomaEN) September 12, 2021