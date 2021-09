Twitter, Villar: "Rubata la macchina dei miei genitori, se sapete qualcosa vi ringrazio" (FOTO)

Disavventura per la famiglia di Gonzalo Villar, vittima del furto dell'auto, come fa sapere il centrocampista giallorosso con un messaggio su Twitter: "Ciao a tutti. Volevo farvi sapere che ieri notte hanno rubato la macchina (Fiat 500 Abarth, bianca, targa 5519 JXY) dei miei genitori parcheggiata sotto casa mia. Stamattina quando sono andati a prenderla per tornare in Spagna purtroppo non c’era. Se sapete qualcosa… Grazie!". E lo spagnolo, condividendo la foto della macchina, aggiunge: "Questa è. Se sapete qualcosa vi ringrazio di cuore. Un abbraccio".

