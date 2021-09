Twitter: Rui Patricio votato 'Man of the match' di Roma-Sassuolo (FOTO)

Rui Patricio, protagonista con due interventi prodigiosi su Berardi e Boga, si aggiudica il premio di 'Man of the match' di Roma-Sassuolo, gara andata in scena ieri sera allo stadio Olimpico e vinta per 2-1 dai giallorossi allo scadere con il gol di El Shaarawy. Lo fa sapere il club giallorosso tramite Twitter.

Big saves at key moments - Rui Patricio is your winner after his performance against Sassuolo! ?

#ASRoma #RomaSassuolo pic.twitter.com/mDngEQgNg3 — AS Roma English (@ASRomaEN) September 13, 2021