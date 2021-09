Twitter, Raggi: "Oggi il derby di Roma tra due grandi squadre e due grandi allenatori"

Virginia Raggi, primo cittadino di Roma e in corsa come candidato per le prossime elezioni nella Capitale, ha voluto postare su Twitter un pensiero in merito al derby di questo pomeriggio, che vedrà Lazio e Roma scendere in campo alle 18 allo stadio Olimpico. "Oggi il Derby di Roma tra due grandi squadre e due grandi allenatori. Il grande calcio torna ad essere protagonista a Roma!" il commento della sindaca.

