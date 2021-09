Twitter: l'in bocca al lupo di Romolo ai bambini per il primo giorno di scuola (VIDEO)

Giornata importante quella di oggi per tanti bambini, alle prese con il primo giorno di scuola. E la cosa non è passata inosservata alla Roma e alla sua celebre mascotte Romolo, che questa mattina si è recato davanti alle scuole regalando ai bambini quaderni giallorossi e facendogli l'in bocca al lupo per il ritorno nelle aule.

? ? L'in bocca al lupo di Romolo a tutte le bambine e i bambini tornati in classe oggi! ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/PZpOKFc00D — AS Roma (@OfficialASRoma) September 13, 2021