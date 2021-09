Twitter, l'augurio della Roma alla Primavera Femminile per l'inizio del campionato: "In bocca al lupo, campionesse" (VIDEO)

Comincia oggi l'avventura della Primavera Femminile della Roma: alla 15 le giallorosse scenderanno in campo per tentare di replicare la cavalcata dell'anno scorso, che le ha viste incoronarsi campionesse. Il club non perde l'occasione per augurare buona fortuna alla squadra: "Oggi inizia il campionato della nostra Primavera. In bocca al lupo, campionesse!", questo il messaggio apparso sul profilo della Roma Femminile.