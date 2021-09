Twitter, la Roma sulle 1000 panchine di Mou: "Complimenti Mister!" (VIDEO)

Un traguardo importantissimo quello che Josè Mourinho taglierà in occasione del match tra Roma e Sassuolo: lo Special One collezionerà la panchina numero 1000 in carriera. E la Roma non perde l'occasione di congratularsi con il proprio mister. La Roma cita infatti Mou - "La prossima sfida è sempre la più importante della mia carriera" - per poi aggiungere: "E quella di domenica sarà la numero 1000! Complimenti, Mister!".