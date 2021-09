Twitter, la Roma ricorda l'esordio con gol di Mkhitaryan contro il Sassuolo (VIDEO)

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera contro il Sassuolo, nella terza giornata della Serie A 2021/2022. La società giallorossa, per caricare la squadra in vista della sfida, ha postato un video su Twitter di due anni fa per ricordare il primo gol in maglia giallorossa di Mkhitaryan, che questa sera dovrebbe partire ancora una volta dal primo minuto per guidare l'attacco di José Mourinho.