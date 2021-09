Twitter, la Roma ricorda l'11 settembre 2001: "Il pensiero alle persone che hanno perso la vita e ai loro cari" (FOTO)

Cade oggi l'anniversario degli attentati contro gli Usa alle Torri Gemelli di New York e al Pentagono e la Roma, che quella sera giocò allo stadio Olimpico contro il Real Madrid in Champions League, ricorda su Twitter quella tragica data: "Sono passati vent'anni, ma l'impatto su tutti noi rimane più profondo che mai. Nell'anniversario dell'11 settembre, pensiamo a tutti coloro che hanno perso la vita quel giorno e a tutte le famiglie e gli amici che da allora hanno affrontato la perdita dei loro cari".

Twenty years have passed, but the impact on us all remains as profound as ever.

On the anniversary of 9/11, we think of all those who lost their lives that day - and all the families and friends who have been coming to terms with the loss of loved ones ever since.

