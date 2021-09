Il 30 settembre di 7 anni fa, Francesco Totti segnava uno dei suoi più significativi gol in Champions League: il cucchiaio in casa del Manchester City. E la Roma, su twitter, ha voluto ricordare quella data e il video del celebre gol dell'ex capitano: "Magia in una notte europea di 7 anni fa"

? Magia in una notte europea di 7 anni fa ?#ASRoma pic.twitter.com/Fcb9sGncpy — AS Roma (@OfficialASRoma) September 30, 2021