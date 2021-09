Twitter, la Roma festeggia il ritorno in campo con l'Italia di Zaniolo: "Daje Nicolò" (VIDEO)

Nicolò Zaniolo, giovane talento della Roma di José Mourinho, ritrova la maglia della Nazionale italiana dopo quasi un anno dal suo secondo infortunio. Il giallorosso è infatti sceso in campo questa sera contro la Svizzera, nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio che si disputeranno in Qatar. Per festeggiare anche la Roma, attraverso i propri profili social, ha voluto inviare un messaggio al giocatore. Il club giallorosso ha infatti postato un suo video accompagnato dalla frase "Daje Nicolò" seguita da una bandiera italiana.