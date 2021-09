Twitter, il tributo dell'As Roma al nuovo inno 'Mai sola mai'

La Roma è tornata a giocare una partita in una competizione europea e lo ha fatto esordendo nel nuovo torneo chiamato UEFA Europa Conference League. I giallorossi non hanno tradito le attese ed hanno superato il CSKA Sofia con un netto 5-1. La Roma ha immortalato in un video postato sul profilo Twitter i tifosi lì presenti, che cantavano a squarciagola "Mai sola mai" di Marco Conidi. Questa canzone è entrata a far parte degli inni storici della Roma insieme a "Forza Roma" di Lando Fiorini, "Roma Roma Roma" e "Grazie Roma" di Antonello Venditti. Il club giallorosso ha voluto omaggiare con il tweet il cantante stesso e la Curva con un ricordo della serata di ieri.