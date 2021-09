Social, Ibanez festeggia la vittoria: "Magica". Abraham: "6 su 6 e primo gol all'Olimpico" (FOTO)

La Roma conquista la sua sesta vittoria in altrettante partite ufficiali e festeggia al meglio l'esordio in Conference League. I giallorossi guidati da José Mourinho si impongono infatti con un netto 5-1 ai danni del CSKA Sofia, grazie a una doppietta di Pellegrini e i gol di El Shaarawy, Mancini e Abraham. Per festeggiare i primi tre punti del girone Roger Ibanez, subentrato dalla panchina a gara in corso, ha postato su Twitter alcuni scatti della partita accompagnati dalla scritta: "Magica".

Festeggia anche Tammy Abraham: l'attaccante inglese, autore dell'ultimo gol per i giallorossi, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti della partita contro il CSKA Sofia. "6 su 6, con il mio primo gol all'Olimpico", il commento del numero 9.