Spinazzola, domani il terzino romanista ospite della trasmissione 'Ti sento'

Aspettando il ritorno in campo, Leonardo Spinazzola farà da apripista ad un programma televisivo. Il terzino della Roma sarà infatti ospite della trasmissione televisiva 'Ti sento', condotta dal giornalista Pierluigi Diaco e in onda su Rai Due in seconda serata, alle 23.10. Spinazzola è stato scelto per il lancio della nuova edizione televisiva del programma, che dalla scorsa estate è sbarcato anche in radio su Radio 2. «Partiamo da Leonardo Spinazzola, che non parla da un po’ perché è infortunato. Mi piace iniziare con un calciatore perché nella prima stagione Roberto Mancini ci ha portato fortuna», il commento del conduttore a Tv Sorrisi e Canzoni.