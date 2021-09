Roma-Sassuolo, all'Olimpico presenti 29.604 tifosi. La Roma: "Grazie a tutti"

La Roma scende in campo contro il Sassuolo e lo fa tra le mura amiche dell'Olimpico dove ritrova i propri tifosi, che sono accorsi in massa per supportare la squadra di José Mourinho. La società giallorossa ha reso noto attraverso i propri canali social che i tifosi presenti allo stadio questa sera sono 29.604, per un incasso pari a 881.223€, e ci ha tenuto a ringraziarli per il loro supporto: "Grazie a tutti i tifosi presenti all'Olimpico".

Questa sera siamo 29.604 a sostener la Roma ? Grazie a tutti i tifosi presenti all'Olimpico ??#RomaSassuolo | #ASRoma pic.twitter.com/DEbgguQJ0D — AS Roma (@OfficialASRoma) September 12, 2021