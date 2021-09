Infortunio per Ruben Providence, in prestito in questa stagione al Bruges. Il francese classe 2001, che già ad aprile era stato operato alla caviglia sinistra, ha mostrato con uno scatto su Instagram il piede sinistro ingessato. Il Bruges ha anche mandato un messaggio di incoraggiamento all'esterno di proprietà della Roma: "Guarisci presto".

Non è nota la gravità dell'infortunio né i tempi di recupero di Providence, come fa sapere il sito belga.

(voetbalnieuws.be)

