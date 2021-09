Instagram, Zaniolo sorride: "Stremati ma felici, 3 punti fondamentali". Abraham: "La mia squadra, forza Roma!" (FOTO)

Al termine del match tra Roma e Udinese, vinto dai giallorossi con il punteggio di 1-0, Nicolò Zaniolo non perde tempo per postare le proprie impressioni a caldo su Instagram. Pubblicato uno scatto che lo immortala accanto ad Abraham - massaggio defaticante per l'attaccante che ha deciso il match -, commentato così: "Stremati ma felici! Grandi ragazzi,3 punti fondamentali! A domenica".

Palpabile l'orgoglio di Tammy Abraham, dopo i tre punti ottenuti contro l'Udinese: "La mia squadra - il commento dell'attaccante -, buonanotte. Forza Roma!"