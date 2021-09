Instagram, Villar: "Nonostante ostacoli e difficoltà, sempre felice e a lavoro" (FOTO)

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, continua a non sembrare inserito nel progetto di José Mourinho, che nella giornata di ieri ha scelto di non portarlo in panchina per la stracittadina contro la Lazio. Il giocatore però non sembra abbattersi, come dimostra una sua storia su Instagram in cui scrive: "Nonostante ostacoli e difficoltà, sempre felice e a lavoro"