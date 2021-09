Instagram, Villar con Mayoral e Viña: "La banda. Che vittoria ieri" (FOTO)

C'è entusiasmo in casa Roma dopo l'incredibile 2-1 allo scadere rifilato al Sassuolo. Ed oggi su Instagram esulta anche Gonzalo Villar, ieri rimasto in panchina, condividendo uno scatto con Borja Mayoral, anche lui non impiegato, e Matias Viña, subito in campo dopo gli impegni con l'Uruguay. "La banda. Che vittoria ieri ragazzi", il messaggio del centrocampista spagnolo.