Instagram, Spinazzola presenta il suo libro 'Buongiorno, Campioni': "Il ricavato andrà in beneficienza"

Iniziativa a sfondo benefico per Leonardo Spinazzola che ha pubblicato il suo libro "Buongiorno, Campioni". L'incasso derivato dalla vendita dello scritto sarà devoluto all'Associazione Bambino Gesù. Come svela il post su Instagram dell'esterno della Nazionale: "Dal mio esordio ne son passati di giorni, eppure sembra ieri.. Vorrei ringraziarvi tutti con una piccola iniziativa simbolica.. Il mio ricavato del libro “Buongiorno, Campioni” verrà devoluto in beneficenza a favore dell’Associazione Bambino Gesù Onlus dell’ Ospedale Pediatrico di Roma.. Non vi resta che comprarlo".