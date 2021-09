"Uno dei modi per affrontare risultati meno positivi è avere una mentalità vincente, non lasciare che un risultato negativo ci tolga l'ambizione. Il nostro obiettivo è lavorare sodo, restare sempre uniti e ogni giorno credere che vinceremo! Noi siamo ciò che pensiamo", così Rui Patricio, in un post su Instagram, ha espresso il suo pensiero all'indomani della sconfitta nel derby.