"Grazie caro José Mourinho per aver scelto J.K Place come tua casa a Roma! È stato un onore avere te, il tuo team e la tua famiglia con noi! In bocca al lupo per la tua nuova avventura a Roma", con questo messaggio, condiviso nei giorni scorsi su Instagram, la direttrice dell'hotel, Maria Strati, saluta e ringrazia il tecnico giallorosso. Mourinho, dopo aver soggiornato in questi primi mesi romani nell'hotel, è infatti alla ricerca di una nuova sistemazione nella capitale.