Instagram, messaggio di vicinanza di Abraham ad Elliott: "Guarisci presto fratellino" (FOTO)

Terribile infortunio per Harvey Elliott, classe 2003 del Liverpool, nel corso della vittoria contro il Leeds ad Elland Road, dopo un intervento di Struijk, poi espulso dall'arbitro. Al coro di vicinanza per il giocatore dei Reds si aggiunge anche il giallorosso Tammy Abraham: "Get better soon lil bro ("Guarisci presto fratellino"), il pensiero dell'attaccante della Roma.