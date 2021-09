Instagram, Mazzone commenta l'esultanza di Mourinho: "La corsa sotto la curva! Da 100" (FOTO)

La Roma si impone a pochi minuti dal termine sul Sassuolo grazie a un gol di El Shaarawy, che fa impazzire lo stadio e José Mourinho. Il tecnico giallorosso è stato infatti immortalato mentre corre dalla panchina verso la Curva Sud per festeggiare con i propri giocatori. Il gesto non è sfuggito a un altro tecnico famoso per una sua corsa sotto una curva, avversaria però. Carlo Mazzone ha infatti commentato il gesto del portoghese, scrivendo sotto l'account ufficiale della Roma: "La corsa sotto la curva! Da 100" accompagnando il tutto con due cuori giallorossi.