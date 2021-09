Instagram, lo sfogo di Totti dopo il saccheggio alla tomba di Daniel Guerini: "Vergognosi" (FOTO)

Non ci sta Francesco Totti: è di qualche mese fa la notizia della tragica scomparsa di Daniel Guerini, calciatore delle giovanili della Lazio drammaticamente deceduto a seguito di un incidente d'auto a Roma, ma nelle ultime ore la tomba del ragazzo è stata saccheggiata. Francesco Totti ha espresso tutto il proprio disappunto in merito all'accaduto: "Vergognosi", il commento apparso su una storia Instagram pubblicata dall'ex capitano giallorosso, con uno scatto del povero Guerini in primo piano con la maglia biancoceleste.