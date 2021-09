Mancano meno di 24 ore al derby. La città è in fervore, così come i giocatori. A sottolineare la carica e la voglia di vivere una sfida del genere ci ha pensato Marash Kumbulla, difensore della Roma. L'albanese ha postato due foto sul suo profilo Instagram, nelle quali il giocatore è in campo mentre si allena. Ad accompagnare il post, risalta la scritta: "È tempo di derby. DAJE ROMA!". Il ventunenne giallorosso è pronto per il match contro la Lazio.