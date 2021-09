Si avvicina la sfida di Conference League tra Roma e Cska Sofia, e i giocatori giallorossi non vedono l'ora di scendere in campo. Spera di dar seguito alla striscia vincente della Roma anche Marash Kumbulla, che ha mostrato la sua carica sul proprio profilo Instagram. "Pronti per domani, daje Roma", il commento del difensore ad uno scatto che lo immortala nel corso dell'allenamento di oggi accanto a Henrikh Mkhitaryan, Bryan Cristante e Stefano Rapetti.