Instagram, Kumbulla: "In preparazione per la Conference League" (FOTO)

La Roma deve rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby. L'occasione può essere il match di Conference League, in cui i giallorossi sfideranno in Ucraina lo Zorya Luhansk. Marash Kumbulla, difensore centrale della Roma, è carico per la partita di giovedì e lo dimostra pubblicando una foto sul suo profilo Instagram. Nel post si vede l'albanese mentre si allena e, come descrizione della foto, il calciatore ha scritto: "In preparazione per la Conference League". Il ventunenne è pronto per giocare l'insidiosa trasferta europea.