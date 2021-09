Un anno fa la Roma annunciava l'ingaggio di Marash Kumbulla, prelevato dal Verona, e oggi il difensore giallorosso ha condiviso un video su Instagram in cui riassume i suoi "primi 365 giorni in giallorosso": "In un anno abbiamo vissuto una pandemia, abbiamo visto gli stadi riempirsi di nuovo. Siamo caduti e ci siamo rialzati...". "In un anno alla Roma ho fatto esperienze incredibili. Ma non mi accontento, continuerò a dare il massimo. Daje Roma, avanti insieme", aggiunge.