Instagram, Federica Pellegrini si ritira e i tifosi le dedicano uno striscione: “Speravo de affogà prima!”. E lei scrive a Totti (FOTO)

Federica Pellegrini, celebre nuotatrice italiana, si prepara a scendere in vasca per le sue ultime gare prima del ritiro e l'affetto dei tifosi per la campionessa è alle stelle. L'atleta al momento si trova a Napoli per disputare l'International Swimming League, che potrebbe essere la sua ultima gara in Italia. Tra i tifosi che sono accorsi per salutarla ce ne sono alcuni che hanno realizzato uno striscione che recita "Speravo de affogà prima". Un richiamo allo striscione dedicato a Francesco Totti nel giorno del suo ritiro, che non è sfuggito neanche alla nuotatrice che ha postato la fotografia con la frase: "Che dici France' direi che ci sta!".