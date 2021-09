Instagram, Drogba si congratula con Abraham per il primo gol all'Olimpico: "Ne arriveranno molti altri" (FOTO)

Arrivano anche i complimenti di Didier Drogba, tra i numeri 9 ideali citati da Tammy Abraham in un'intervista pubblicata ieri, all'attaccante giallorosso. "Congratulazioni, ne arriveranno molti altri", ha scritto ieri la leggenda del Chelsea nei commenti al post di Abraham, che celebra il suo primo gol all'Olimpico in occasione del 5-1 della Roma contro il CSKA Sofia in Conference League.