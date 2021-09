Social, Cristante: "Arrendersi mai, crederci sempre". Ibanez: "Avanti così lupi!". Calafiori: "Daje magica Roma" (FOTO)

Quinta vittoria in altrettante partite giocate dalla Roma in questa stagione 2021/2022. I giallorossi si impongono 2-1 sul Sassuolo e volano in testa alla classifica del massimo campionato italiano a punteggio pieno. Per festeggiare i tre punti l'autore del primo gol giallorosso Bryan Cristante ha postato su Instagram una fotografia della gara, accompagnata dalla frase: "Arrendersi mai. Crederci sempre".

Anche Ibanez ha esultato per la vittoria con un post sul proprio profilo Twitter, in cui ha postato delle fotografie accompagnate dalla frase: "Avanti così lupi! +3 punti. Daje".

Poi ci sono i giocatori che continuano ad esultare per il gol vittoria di El Shaarawy. Tra questi c'è Borja Mayoral che sul proprio Instagram scrive: "Complimenti amico".

Anche Riccardo Calafiori, che scrive: "Da sentisse male!". E poi aggiunge: "Daje magica Roma".