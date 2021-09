Instagram, Ciervo commenta il suo esordio in Serie A: "Giorno indimenticabile"

Riccardo Ciervo, giocatore della Roma, attualmente in prestito alla Sampdoria, ha esordito nella giornata di ieri in Serie A, nella gara casalinga dei blucerchiati contro il Napoli di Spalletti. Per festeggiare il giocatore ha postato su Instagram il video del suo ingresso in campo accompagnato dalla frase: "Deluso per il risultato, ma un giorno per me indimenticabile.

23.09.21 debutto in seria A".