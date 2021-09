FOTO - Instagram, Borja Mayoral si allena a casa nonostante il giorno libero dato da Mourinho

La Roma di Mourinho si gode un giorno di riposo concesso dal proprio tecnico dopo la sconfitta rimediata ieri nella stracittadina contro la Lazio, con la ripresa degli allenamenti a Trigoria in programma per domani alle 10:30. Non tutti i giocatori però scelgono di riposarsi, tra questi c'è Borja Mayoral che a casa, come mostrato sul suo profilo Instagram, si è sottoposto comunque a una seduta di allenamento per non perdere la forma fisica e farsi trovare pronto per la chiamata dello Special One.