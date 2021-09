Instagram, Abraham lancia la sfida a Kean: "Ci vediamo presto" (FOTO)

Moise Kean è l'attaccante scelto dalla Juventus per rimpiazzare la partenza di Cristiano Ronaldo. Il giocatore torna a Torino dopo aver vestito, tra le altre, le maglia del PSG e dell'Everton. Per festeggiare il suo ritorno in bianconero Kean ha postato un video sul proprio profilo Instagram in cui appare anche un commento di Tammy Abraham, attaccante della Roma, che accoglie il giocatore in Serie A lanciando la sfida: "Ci vediamo presto".